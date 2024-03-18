تكريم جورج خباز في نيويورك ومنحه الدكتوراه الفخرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كُرّم الممثل اللبناني جورج خباز من قبل جامعة الروح القدس USEK، وذلك أثناء تواجده في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركيّة.

وضمن عشاء سنوي أقيم بحضور الجاليات اللبنانيّة في أميركا، مُنح الممثل جورج خباز الدكتوراه الفخريّة من قبل جامعة الروح القدس بحضور شخصيات لبنانيّة بارزة.

على صعيد آخر، يستعد جورج خباز لتقديم تجربة سينمائية جديدة في مسرته الفنية، من خلال فيلم منتظر بعنوان “يونان”، سيكون من إخراج أمير فخر الدين، وهنا شيغولا، وسيتم تصويره كاملاً في ألمانيا، ويحكي قصصاً عن اللجوء بشكل عام، ويطرح قضايا المهاجرين الذين يبحثون عن الاستقرار، والفيلم يروي قصة واحد منهم.