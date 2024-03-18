ياسر جلال آخر الضحايا.. حرائق مسلسلات رمضان 2024 مستمرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد احتراق موقع تصوير مسلسلي الكبير أوي للنجم أحمد مكي، ومسلسل “المعلم” للفنان مصطفى شعبان، امتدت حرائق مسلسلات رمضان لتطال موقع تصوير مسلسل “جودر” للنجم ياسر جلال، اندلع حريق محدود بديكور مسلسل “جودر” ألف ليلة وليلة الذي يتم تصويره بالحي الشعبي بمناطق التصوير المفتوحة بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وأصدرت مدينة الإنتاج الاعلامي، منذ قليل، بيانا كشفت فيه عن تفاصيل الحريق داخل ديكور مسلسل جودر، بطولة الفنان ياسر جلال، المقرر عرضه في النصف الثاني من موسم رمضان 2024.

وجاء البيان كالتالي: تمكنت إدارة الحماية المدنية من السيطرة عليه تماما واخماده، وتقوم حاليا قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة التي توجهت علي الفور الي مكان الحريق عقب إخطارها بإجراء عمليات التبريد بمكان حدوث الحريق والاطمئنان تماما علي السيطرة عليه”.

وأردف البيان: إن قيادات الحماية المدنية بوزارة الداخلية بقيادة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بمشاركة قطاع الأمن بالمدينة باشرت الإشراف على هذه العمليات، وأسفر الحريق عن عدد محدود من الإصابات بالاختناقات وتم اتخاذ إجراءات الإسعافات الاولية لها بالمركز الطبي بالمدينة كما تم نقل بعض الحالات إلى المستشفيات القريبة لإسعافها ولم ينجم عن الحريق أي خسائر في الأرواح، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاعه.

طمأن الفنان ياسر جلال، الجمهور على صحته وصحة صناع مسلسل جودر، وأكد في تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»، مساء الاثنين، أنه بصحة جيدة، ولم يصبه ضرر سواء هو أو أبطال وصناع المسلسل.

بينما كتب مخرج العمل إسلام خيري، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيس بوك بعد إخماد الحريق: «الحمد لله.. الحمد لله بسيطة».

يذكر أن حريقا كبيرا نشب في موقع تصوير مسلسل “الكبير أوي 8” للنجم أحمد مكي تسبب في تدمير “دوار العمدة” بالكامل، وبعدها بأيام قليلة نشب حريق مروع في موقع تصوير مسلسل “المعلم” للنجم مصطفى شعبان وتسبب في تدمير الحارة الشعبية باستديو الأهرام أعرق مواقع التصوير السينمائي في مصر، ويعد حريق مسلسل “جودر” الثالث في أيام قليلة.

أحداث «جودر»، مأخوذة من رواية ألف ليلة وليلة، حول الصياد جودر بن عمر المصري، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، ومن المنتظر عرضه في النصف الثاني من موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024.

العمل من بطولة ياسر جلال، ونور اللبنانية، وياسمين رئيس، وتارا عماد، وأحمد بدير، وأيتن عامر، ووفاء عامر، وعبد العزيز مخيون، وعلي صبحي، ووليد فواز، وياسر الطوبجي، وأحمد كشك، وجيهان الشماشرجي، وعايدة رياض، ومحمود البزاوى، ومجدى بدر، وهدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.