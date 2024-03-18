هيفا وهبي بإطلالة جديدة حابسة للأنفاس من باريس - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي مجموعة من الصور لها عبر حسابها في أثناء تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس، من داخل السيارة، وظهرت مرتدية تيشيرت سوداء مكتوب عليها : " بيروت العشق"، مع جاكيت فرو سوداء، ووضعت ميك ىب خفيف يتناسب مع إطلالتها الجذابة كالعادة وتركت جزءً من شعرها منسدلاً وراء كتفها والجزء الأخر أمام الكتف الآخر، وعلقت على الصور كاتبة بنفس العبارة : " بيروت العشق" .



وتستمر أغنية "وصلتها" التي أطلقتها الفنانة هيفا وهبي منذ حوالي شهرين بحصد أرقام كبيرة من المشاهدات حيث وصلت لـ الـ 4.3 مليون مشاهدة .