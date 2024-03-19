شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 8.. تهديد جديد يطارد وفاء عامر بفضح أمرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، العديد من الأحداث، حيث ظهرت مطاردة جديدة لصباح - وفاء عامر، تهددها بفضح أمرها ، وهي أخت الداية حسنية التي قتلتها صباح ، وكانت قد أخبرت أختها بكل شيء قبل موتها ، وهددت صباح أن تكشف أمرها لو لم تنفذ لها طلبها ، وكان طلبها أن تعطيها مائة ألف جنيه كل شهر ، وأن تعمل عندها في المنزل حتي تضمن عدم قتلها كما فعلت في أختها .

وكانت قد توالت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، حيث حكم عبد ربه - رياض الخولي ، علي ابنته سميحة - دنيا المصري ، بعدما عادت للمنزل بعد غيابها ، أن لا تخرج من المنزل أبدا إلا بصحبة أمها ، وأنها ستتزوج من عرب - أحمد العوضي ، الخميس القادم .

انصدمت صباح - وفاء عامر ، من قرار زوجها عبد ربه ، بزواج سميحة من عرب ، لأنها الوحيدة التي تعلم أن عرب وسميحة أخوة ، وهي من قامت بتبديل عرب بأنغام ابنه ماجدة - سلوى عثمان ، حتي لا يقوم عبد ربه بقتله بعد نبوءة العراف التي قالت أن ابنه من صلبه سوف يقتله .

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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مسلسل حق عرب الحلقة 8



مسلسل حق عرب الحلقة 8