شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بابا جه الحلقة الثامنة.. أكرم حسني يسترجع ذكريات عمله القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض النجم أكرم حسني، مهمة جديدة غير متوقعة في الحلقة الثامنة من مسلسل بابا جه، حيث ظهر "هشام" في إعادة تعامله مع طاقم عمله القديم في الفندق الذي كان يعمل معه منذ فترة طويلة، وسرعان ما خاض أكرم حسني "هشام" تجربته مع زملائه في العمل القديم بعد أن اصطحبته الفتاة التي يعمل معها كـ "أب للإيجار".



لقطة من الحلقة الثامنة لمسلسل بابا جه



لقطة من الحلقة الثامنة

كشفت الحلقة السابعة من مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني، عن مهمة جديدة سيلعب خلالها دور الأب لابنة سعد بيه (كريم فهمي) وسيسافر معها 3 أيام خارج القاهرة، ولكنه يجد نفسه في تحدي مع طفلة مزعجة، تضايق الأطفال وتتنمّر على صديقاتها وعليه أيضًا، ولكن المفاجأة كانت في أن البيات سيكون في الفندق الذي كان يديره هشام (أكرم حسني)، فكيف سيتعامل مع الأمر؟

كما سمعت ولاء (نسرين أمين) مكالمة هاتفية بين هشام ونها (فريال يوسف) وعلى الرغم أنها لم تعرف أنها نها والدة زياد (مصطفى سليم) إلا أنها أدركت بأن زوجها يخونها، وحاولت فتح هاتفه أكثر من مرة وهو نائم، ليصبح هشام أمام أزمة جديدة مع زوجته.

مسلسل بابا جه ومن بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوى، كريم فهمى، أحمد أمين، محمد الكيلانى، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.