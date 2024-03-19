شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بابا جه الحلقة الثامنة.. ياسر يتستر على هشام لعدم فضحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل بابا جه، محاولة من "ياسر" للتستر على النجم أكرم حسني "هشام"، قبل أن تكتشف كذب زوجها ومحاولات تورطه لزوجته النجمة نسرين أمين "ولاء"، بعد أن ذهبت إلى مقر دار الأيتام الذي زعموا عمل "هشام" فيه.



لقطة من الحلقة الثامنة لمسلسل بابا جه



مواجهة ولاء مع ابن خالة هشام

كشفت الحلقة السابعة من مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني، عن مهمة جديدة سيلعب خلالها دور الأب لابنة سعد بيه (كريم فهمي) وسيسافر معها 3 أيام خارج القاهرة، ولكنه يجد نفسه في تحدي مع طفلة مزعجة، تضايق الأطفال وتتنمّر على صديقاتها وعليه أيضًا، ولكن المفاجأة كانت في أن البيات سيكون في الفندق الذي كان يديره هشام (أكرم حسني)، فكيف سيتعامل مع الأمر؟

كما سمعت ولاء (نسرين أمين) مكالمة هاتفية بين هشام ونها (فريال يوسف) وعلى الرغم أنها لم تعرف أنها نها والدة زياد (مصطفى سليم) إلا أنها أدركت بأن زوجها يخونها، وحاولت فتح هاتفه أكثر من مرة وهو نائم، ليصبح هشام أمام أزمة جديدة مع زوجته.

مسلسل بابا جه ومن بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوى، كريم فهمى، أحمد أمين، محمد الكيلانى، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.