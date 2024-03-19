أكرم حسني يتعرض للإحراج في الحلقة الثامنة من بابا جه

ياسر رشاد - القاهرة - تعرّض الفنان أكرم حسني لإحراج شديد في الحلقة الثامنة من مسلسل بابا جه، فبعدما أن سافر مع دارين ابنة سعد بيه (كريم فهمي) وأدعى بأنه والدها في الفندق الذي كان يديره سابقًا، أحرجه مدير الفندق أمام كل الموظفين وكشف كذبته بأنه أب للإيجار، بعدما أدعى هشام بأن دارين هي ابنه اخته، ليعيش هشام موقفًا صعبًا عليه بسبب بابا جه.

ومن الناحية الأخرى مازال هشام يواجه شكوك زوجته ولاء (نسرين أمين) التي اكتشفت مؤخرًا مكالماته الهاتفية لنهى (فريال يوسف)، وأن زوجها هشام كان يكذب عليها طوال هذه المدة، وذلك بمساعدة ياسر (محمد أوتاكا)، لتصبح عودة هشام من السفر بمثابة قنبلة موقوتة قد تدمر علاقته بزوجته ولاء.

قصة مسلسل بابا جه

ويشار إلى أن مسلسل بابا جه، ينتمي لنوعية الاعمال المكونة من 15 حلقة، وتدور أحداثه فى اطار كوميدي، حول هشام رجل في الأربعينات من عمره، يعمل مديراً تنفيذياً في أحد الفنادق العالمية، تنقلب حياته رأساً على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب ضربة كوفيد حتى يصبح مقيماً في المنزل بشكل دائم، فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا سوف يفعل؟.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه

ويعرض مسلسل بابا جه، حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، فيما يعرض على منصة watch it بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء.

أبطال مسلسل بابا جه

يذكر أن مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوى، كريم فهمى، أحمد أمين، محمد الكيلانى، وغيرهم من الفنانين، تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.