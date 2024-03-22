ديميت أوزديمير بإطلالة ذهبية براقة وتتصدر غلاف أشهر مجلة هندية-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت النجمة التركية الشهيرة ديميت أوزديمير غلاف أشهر مجلة في الهند Hi Celeb والتي عادة ما يظهر على غلافها نجوم بوليوود.

ديميت ارتدت زياً من قطعتين مؤلفاً من توب قصيرة تكشف بطنها بلا كمين وبياقة عالية وتنورة طويلة وصلت إلى الأرض وتميز بالباييت العريض باللون الذهبي، وقد بدت واضحة عضلات بطن ديميت المشدودة التي تأتت عن ممارستها للرياضة بشكل مستمر للحفاظ على رشاقتها وقوامها الرائع.

إشارة إلى أن الممثلة التركية كانت إحتفلت بعيد ميلادها الذي صادف في الـ 26 من شهر شباط الماضي، وقد إختارت الثلج كوجهة لها ولأصدقائها لتمضية هذا اليوم المميز.

وشاركت ديميت أوزديمير الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وثقت من خلاله هذا الإحتفال، وظهرت فيها بإطلالات مختلفة، وتستمتع بوقتها برفقة أصدقائها المقربين.

