شكرا لقرائتكم خبر عن صناع مسلسل بدون سابق إنذار يهدون العمل إلى الراحلة أنيسة حسونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص صناع مسلسل بدون سابق إنذار على إهداء العمل إلى روح الكاتبة الراحلة أنيسة حسونة، التي رحلت عن عالمنا فى مارس 2023، بعد رحلتها مع مرض السرطان، وذلك خلال تتر نهاية الحلقة الأولى من العمل، حيث كتب على التتر: "إهداء إلى روح الكاتبة أنيسة حسونة".



بدون سابق إنذار

أحداث كثيرة شهدتها الحلقة الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار والذى يعرض على قناة Dmc ومنصة watch it ضمن دراما رمضان 2024، حيث قرر مروان الذي يلعب دوره النجم آسر ياسين وليلى التي تلعبها النجمة عائشة بن أحمد الذهاب لمستشار العلاقات الزوجية أخيراً، لكن حتى هذه الخطوة لا تأتي بجديد، ومن ثم تتفاقم المشاكل بينهما.

ويحاول كل منهما السيطرة على عمله وحياته كي يعيدونها للمسار الصحيح بين العمل ومتطلبات عمر والتزامات الأهل، وبينما مروان وليلى منشغلان بالشجار كالعادة يسقط ابنهما عمر فجأة مغشياً عليه، وبعد الفحوصات يكتشف مروان وليلى أنه مريض بسرطان الدم، ومع توالى الأحداث تحدث مفاجأة تقلب الأحداث رأسا على عقب.

يعرض مسلسل بدون سباق إنذار يوميا فى تمام الساعة 6:15 مساء، والإعادة فى الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كل من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.