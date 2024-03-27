بالصورة-هكذا عبّرت برناديت حديب عن عشقها للمسرح في يومه العالمي

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة اللبنانية برناديت حديب باليوم العالمي للمسرح، فسردت حكايتها معه وذلك في منشور لها بصفحتها الرسمية في موقع للتواصل الاجتماعي مرفقة إياه بصورة لها من إحدى المسرحيات وكتبت برناديت:

"المسرح العشق الذي لا ينتهي.

في مسرحيات بيخلص وقتها بس يخلص العرض وفي مسرحيات ما بتموت عطول العمر ، في مسرحيات ب تسلّي بوقت عرضها وبس تخلص من العرض بتنتهي ، وفي مسرحيات ب تسلّي وبتوعّي وبتحملها معك بفكرك وعقلك وإحساسك وما بحياتها بتنتهي. في مسرحيات ما بتصدق تخلص وفي مسرحيات ما بتحس كيف وليه بهالسرعة خلصت. في مسرحيات بتخذلنا وفي مسرحيات بتسحرنا. في مسرحيات بتصدمنا وفي مسرحيات بتلهمنا . في مسرحيات بتحبطنا وفي مسرحيات بتحفّذنا. المسرح حياة وحياة حلوة بصعوباتها بقلقها وخوفها ومفاجآتها.

المسرح حياة وحياة حلوة بأحلامها وأمالها وتطلعاتها .

المسرح حياة وحياة حلوة ب مبدعيها و ناسها وروادها.

المسرح حياة ثائرة وخلاقة ومبدعة .

المسرح حياة المسرح حياتي.

الصورة من مسرحية "بنفسج" للمخرج عصام بو خالد، من المسرحيات الاحب على قلبي يللي حكيت عن الموت بس لهلق ما ماتت".

وختمت حديب :"باليوم العالمي للمسرح انشالله مسرح الاحداث بالوطن العربي ولبنان وفلسـ طين خاصة يبعد عنهم الموت ويصير مسرح حياة وفرح ومحبة".

إشارة إلى أن حديب شاركت كضيفة في فيلم "الرب يراني" الذي يحكي سيرة حياة الطوباوي أسطفان نعمة و يعرض في صالات السينما في لبنا ، ويشارك في بطولته الممثلون جوزيف ساسين، ميراي بانوسيان، سعد حمدان، نيكول معتوق، رالف س. معتوق، شربل رزق وجورج حران، ضيوف الفيلم :"الممثلون عصام الشناوي، فؤاد شرف الدين، رندة كعدي، عصام الأشقر، برناديت حديب، جان قسيس، بول سليمان، جوزيف بو خليل وحسام الصباح، كتابة منير معاصري، إخراج طوني نعمة، الموسيقى التصويرية تأليف نادر خوري، توزيع موسيقي وتنفيذ وتسجيل فادي أبي هاشم.