انطلاق اولى حلقات مسلسل " كوبرا " اليوم الساعة 10 مساء

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق عرض أولى حلقات مسلسل "كوبرا" للنجم محمد إمام في تمام الساعة 10 مساء اليوم الأربعاء على قناة Mbc مصر ومنصة شاهد ويعاد الساعة 10 صباحاً، ويعرض على قناة Mbc مصر 2 الساعة 1.30 صباحاً ويعاد الساعة 5 مساء.



ويقدم محمد إمام فى "كوبرا" دراما شعبية تتخللها الكوميديا والأكشن، حيث يخوض رحلة هروب طويلة خلال شخصية شاب يدعى علي صالح المعداوي الشهير بـ"كوبرا" الذي يخرج من السجن ويأمل في بداية حياة جديدة ولكنه يجد مُعلمه السابق في عالم الجريمة "شيخون" يورطة في جريمة قتل ويفقد أمه وأخته ويضطر للتنقل بين عده مُدن للإختباء برفقة أصدقائه القُدامى أملاً في إثبات براءته.

مسلسل كوبرا

أبطال مسلسل كوبرا



مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم .



ويعود محمد إمام بهذا العمل إلى منافسات دراما رمضان، بعد غياب عامين إذ قدم آخر أعماله "النمر" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2021، وشارك فى بطولته هنا الزاهد محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، إيناس كامل وإخراج شيرين عادل.