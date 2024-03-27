شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر: "مش هقف قصاد أبو أولادي في المحاكم وهنفضل ناقر ونقير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة أيتن عامر، عن خلافاتها مع طليقها محمد عزالعرب، قائلة: "هناك تفاصيل كثيرة جدا بعد انفصالي، وأنا سكت، مبحبش مشاكلي ولا مشكلات بيتي تبقى في العلن والناس كلها تبقى عارفاها".

وأضافت «عامر»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: "لا أحب هذا الأمر لأنه يقع في نطاق مساحتي الشخصية وخصوصيتي وأبنائي ولا أحب أن يعلم الناس بما يدور في بيتي، وأي شخصين ينفصلان تقع بينهما مشكلات، ومن سوء حظي أن إدارة أمن الكومباوند أبلغت القسم بمشكلة وقعت بيني وبينه، وأنا تنازلت".

وتابعت الفنانة: «أنا وأبو أولادي مش هنقف قصاد بعض في المحاكم أبدا، عمرها ما هتوصل لكده، ولما حد يرفع عليّ قضية هرد، لأني في موضع دفاع وليس هجوم، ولكن بيننا قضايا كثيرة في المحاكم مبعدش يا جيمي، انفصلنا لكن هنفضل لآخر يوم في حياتنا ناقر ونقير».



وقالت أيتن عامر، إنّ عدم الحب ليس سبب كل حالات الانفصال، موضحةً: «مش كل اتنين بينفصلوا بيبقى عشان بطلوا يحبوا بعض، في ناس كتير جدا ممكن ينفصلوا عشان بيحبوا بعض ومش عاوزين يكرهوا بعض».



وحول سر الدعاوى القضائية المتبادلة بينها وبين طليقها، أوضحت: «ممكن يبقى حد جنبه حد مش أمين عليه، لذلك أقول دائما يارب ارزقني الصحبة الصالحة التي تدلني على الخير».



وتابعت أن طليقها قد يكون لديه شخص مقرب ينصحه برفع دعاوى قضائية ضدي: «بالنسبة إليه، فمن الممكن أن أحدا ينصحه بشكل خاطئ، وأرى أن أي زوجين ينفصلان يجب أن تبقى بينهما مساحة احترام جيدة حتى يتعاملان، وأرى أن هذه المساحة موجودة بيننا».