عبدو شاهين يوجه تحية لروح رضوان حمزة في اليوم العالمي للمسرح

ميرنا وليد - بيروت - استذكر الممثل اللبناني عبدو شاهين الممثل والمخرج ونقيب العاملين في الإعلام المرئي والمسموع في لبنان، المسرحي رضوان حمزة الذي رحل عن عالمنا في 6 أيلول من العام 2016 وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمسرح.



وشارك شاهين صورة حمعته به في كواليس أحد الأعمال وأرفقها برسالة جاء فيها :"يوم المسرح العالمي ٢٧ اذار تحية ل كل ل تركو اثر بحياتنا و راحوا" وأرفق جملته بوسم "رضوان حمزة".

إشارة إلى أن رضوان حمزة ممثل لبناني من مواليد بيروت عام 1959، درس الفلسفة والحقوق ثم تركهما ليتجه إلى الفن ومعهد الفنون في الجامعة اللبنانية، حيث تغيرت مفاهيمه حول المجتمع والعدالة الاجتماعية والمسرح.

كما تعرف إلى أبرز المسرحيين اللبنانيين مثل يعقوب الشدراوي ورئيف كرم وروجيه عساف وسهام ناصر، وشارك في مسرحياتهم.

أخرج أعمالًا مسرحية كثيرة منها مسرحية مصرع دون كيشوت، والرسولة.

كما عمل في السينما واشتهر بالتمثيل في عدة أعمال مثل

فيلم المخطوف (1983) والجنوب الثائر (1969)، بجانب الأعمال الدرامية مثل مسلسل ملح التراب (2014).

