الشيخ محمد عمران.. الكفيف الذى بصّر المعانى بصوته

ياسر رشاد - القاهرة - «يوتيوب» يكشف عبقرية أداء الشيخ محمد عمران فى تسجيلات قرآنية كريمة، يؤديها الشيخ بعد أن كان لا مجال لطرحها، وقد أتاح «يوتيوب» بصوته تسجيلات متنوعة ومتفرقة لأول مرة وتكشف فن وعبقرية ومقدرة فائقة فى استحضار المقامات الموسيقية بأدائه المعجزة عبر إلهامات تعبيرية صوتية جديدة تتفق ومعانى الآيات القرآنية الكريمة. فنجده يجود سورة الإنسان وآيات قرآنية من سور مختلفة، ونجده يقدم الابتهالات الدينية مثل «يا سيد الكونين» والتى صاحبه فيها الفنان عبده داغر، على الكمان، وحضر تسجيل هذا الابتهال الموسيقار محمد عبدالوهاب الذى كان دائم الثناء على الشيخ عمران وعلى عبده داغر.

وقدم الشيخ عمران ابتهال «يا من هواه» و«إن أخطأ العبد» و«فى الليل يا ربى وفى الأسحار». كما قدم مع عبده داغر «فرح الزمان» وكذلك ابتهال «سبحان من عنت الوجوه لوجهه»، و«إلهى أن يكن ذنبى عظيمًا» و«يا عين جودى وودعى شهر الصيام» و«إنى المظلوم» و«دعاء قلبى».

كما قدم «يا من هواه أعزه وأذلنى» و«حلم» لأم كلثوم من كلمات بيرم التونسى وألحان الشيخ زكريا أحمد، ويبدو الشيخ محمد عمران صاحب تأدية صوتية وتعبيرية مختلفة فى كل ما قرأ وأنشد وغنى وكان الموسيقار محمد عبدالوهاب يعتزم صياغة عمل يجمعه مع الشيخ ياسين التهامى وكلمات للشاعر فاروق جويدة وعبدالوهاب محمد وآخرين، لكن القدر كان أسرع برحيل الموسيقار محمد عبدالوهاب.

يذكر أن الشيخ محمد عمران هو صعيدى من طهطا بمحافظة سوهاح ولد بها ثم انتقل إلى القاهرة ليعيش مع عالم القراءة والإنشاد وتعلم المقامات الموسيقية، وكان أستاذه الذى تتلمذ على يديه هو الموسيقار عبده داغر، الذى تعهده بالتدريب على المقامات الموسيقية وأبعادها وطبقاتها المتتالية.

رحل عن عالمنا الشيخ محمد عمران ولم يناهز الخمسين من العمر تاركًا وراءه إرثًا عصيًا على التقليد والمجاراة، بسبب صوته الذى يستطيع أن يصعد إلى الطبقات الموسيقية العليا ويهبط باقتدار وسلاسة ويعبر بطريقة جديدة يصاحبها زخم مقامى موسيقى بسب علمه بالمقامات والقدرة على توظيفها.