المسلسلات الكرتونية.. «فاكهة» الدراما الرمضانية 2024

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت المسلسلات الكرتونية فى دراما رمضان 2024 أن تجذب الأنظار وتخلق حالة من التفاعل والمتابعة اليومية، واحتلال مكانة جيدة فى الدراما الرمضانية فى حين أنها لم تقتصر على استهداف فئة الأطفال فقط وإنما تخاطب عددًا كبيرًا من الفئات العمرية المختلفة نظرًا لتقديمها وجبة دسمة كوميدية اجتماعية توعوية، فضلًا عن الرسائل المهمة للأطفال مما يساعد على تنمية قدراتهم وزيادة الوعى وبناء مفاهيم صحيحة وتعزيز الوطنية لديهم من خلال دراما مسلسلات الكرتون بموسم رمضان 2024.

تساعد المسلسلات الكرتونية فى بناء الأفكار الصحيحة والهادفة للأطفال وتوصليها بطرق مختلفة غير تقليدية بعيدًا عن الدراما الاجتماعية والأكش التى كانت المنفذ الوحيد للأطفال فى المواسم السابقة، ويعكس طرح المسلسلات الكرتونية فى موسم رمضان 2024 رؤية الدولة فى الاهتمام بالطفل وتعليمه وتحفيز مهاراته والاهتمام بتعزيز الوطنية لديه من سن مبكرة.

وعلق الدكتور هشام رامى، أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، على دراما الكارتون، مؤكدًا أن هذه الأعمال من شأنها تعيد أُسس الثقافة والتربية للأطفال بشكل غير مباشر: قائلًا: «الأطفال فعلًا من خلالها بيتغير فكرهم وشخصياتهم بشكل غير مباشر بعيد عن الأوامر والثواب والعقاب، بالعكس هما بيتابعوا وبيحكموا بنفسهم».

وقال «رامي» فى تصريحاته، «إن العقل الواعى يستقبل الكلام، لكن العقل اللاواعى بيتحفز بلغة الصور والمشاعر، والمسلسلات بتوفر تفاعل سهل والرسائل كلها إثارة بتدخل الجدان»، لافتًا إلى الدراما الكرتونية تناقش العديد من قضاياهم المهمة، إلى جانب القضايا الاجتماعية الأخرى، الأمر الذى زاد من أهمية تواجد الدراما الكرتونية على الخريطة الرمضانية فى كل عام.

إضافة إلى ذلك فإن المسلسلات الكرتونية تعمل على تطوير مهارات الأطفال وعقولهم منذ الصغر، وتحديد عدد من المسلسلات والبرامج الموجهة لهم، والتى تتفق مع رؤية الدولة فى الاهتمام بالطفل وتعليمه وتحفيز مهارته والاهتمام بتعزيز الوطنية، وترجمة المسلسلات للغة الإشارة لدمج الأطفال من ذوى الهمم فى المجتمع وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.

وتضم الدراما الكرتونية فى موسم رمضان 2024 أربعة مسلسلات، تناقش قضايا اجتماعية مختلفة من توعية ودينية والإثارة والتشويق؛ لجذب أكبر قطاع من المشاهدين لما يقدم من قضايا مهمة تهم كل الأسر.

وحقق مسلسل يحيى وكنوز3، نجاحًا ملموسًا بعد فى جزأين، ويستكمله بالجزء الثالث بموسم رمضان 2024، الذى يشتبك بشكل واضح مع الحروب الخاصة بالهوية المصرية، بينما نرى «سر المسجد» والتى تدور أحداثه حول التربية الدينية للأطفال وسر تعلقهم بالمسجد وحل المشكلات فى إطار دينى ومن بينها مشكلة التنمر.

ويخاطب مسلسل «نورة» جميع كل الفئات العمرية لتركيزه الخاص على توجيه الأطفال نحو تحديد أهدافهم والعمل نحو تحقيقها، فى ظل عرض مسلسل «نور والكوكب السعيد» وتهدف الحلقات للتوعية وإثارة خيال الطفل وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية، وتتلخص فكرته فى الدعوة لعالم جديد خالٍ من العنف والكراهية والصراعات وتدمير البيئة.