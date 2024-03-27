شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 2.. إنقاذ الرضيع جودر على يد عبد العزيز مخيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثانية، من مسلسل جودر والذى يعرض على قناة on، بدخول الوزير قمر الزمان وابنته لأخذ جثة ابنته شهرزاد – ياسمين رئيس ولكن يفاجئهم السياف – أحمد فتحى بأنها لم تقتل و أمامها ليلة واحده فقط لاستكمال قصة جودر لشهريار- ياسر جلال.

وأبلغ شهريار شهرزاد بأنه يوم جديد أضاف لعمرها لاستكمال قصة جودر، وقالت له "العمر يتقاس بالأوقات السعيدة اللى بنعيشها"، وتبدأ في استكمال قصة جودر له.

ودخل منذر مهران إلى غرفة شقيقه جودر ويحاول قتله بكتم أنفاسه عن طريق وضع المخدة على وجهه، بسبب الغيرة، وأن الجميع مهتم بالرضيع جودر أكثر منه، لذلك يريد التخلص منه وإنهاء حياته ، ولكن في الخارج دخلت حمامة و تحولت لإنسان (عبد العزيز مخيون) وأنقذ جودر من يد شقيقه وقال له " في حد يعمل في أخوه كده" و ظل يصرخ وترك الغرفة.

يعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.