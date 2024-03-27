شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العدل ولقاء سويدان ومحمد عز أول الحاضرين في عزاء والدة خالد حماد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، عزاء والدة الموسيقار خالد حماد في وفاة والدته بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، وكان د. محمد العدل والفنان محمد عز والفنانة لقاء سويدان أول الحاضرين.

وكان قد أدى الموسيقار خالد حماد وعائلته صلاة الجنازة على جثمان والدته أمس الثلاثاء، فى أحد مساجد القاهرة الجديدة، وتم تشييع جثمان والدته إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

وفي سياق آخر، شارك الموسيقار خالد حماد في السباق الرمضاني الحالى 2024، بتقديم الموسيقى التصويرية لمسلسل "إمبراطورية ميم"، بطولة النجم خالد النبوى، والذي يجدد التعاون معه، بعد النجاح الكبير الذي حققاه في مسلسل "راجعين يا هوى" في موسم 2022.

مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضي.



محمد العدل

عزاء والدة خالد حماد



عزاء والدة خالد حماد



عزاء والدة خالد حماد



عزاء والدة خالد حماد



عزاء والدة خالد حماد



عزاء والدة خالد حماد



عزاء والدة خالد حماد