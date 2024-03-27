شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى الحلقة 17.. فروحة تتغزل فى جونى وتتمنى الزواج منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغزلت فروحة – دنيا سامى خلال أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل الكبير أوى 8، والذى يعرض على قناة on، في جونى- أحمد مكى موضحة إعجابها به، وصرحت لمربوحة بنت عمتها أنها تحب جونى وتريد الزواج منه كما أنها تحب أن تظل في الدوار.

وتحدث جونى مع مربوحة بأنه يريد فتح مشروعا جديدا ويريد منها أن تقنع الكبير، كما أقنعت فروحة العترة أن يسرق لاب توب المدرسة من أجل تعديل نتيجته فى الامتحان.

وبدأت الحلقة بإقناع فروحة لـ مربوحة بالحمل في ولد من أجل الكبير وحتى لا يخونها مع أحد ولكن مربوحة تقنعها أن الكبير يحبها وأنها لا تثق في كلامها أبدا، لكن فروحة تبلغها أن صنف الرجالة كلهم واحد، ويعود جونى إلى الدوار وينصدم بعد وجود فروحة و أسرتها و أخواتها اللذين قلبوا الدوار رأسا على عقب من الجرى واللعب.

و يعرض مسلسل الكبير أوى 8 على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it

6524083 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.



