شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 2.. سيرين خاس وعائلتها يغادران ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت مليحة (سيرين خاس)، بمغادرة ليبيا هي وجدها (أنور خليل)، وجدتها (ديانا رحمة)، خلال الحلقة الثانية من مسلسل مليحة، بعد مقتل والدها (مروان عايش)، ووالدتها (روفى الشناط)، من قبل عصابات مسلحة، بعد الانفجار الذى دوى في المنطقة التي يقطنوها.

وجاء مشهد مغادرة مليحة وأسرتها على أنغام أغنية "راجعين"، والتي تقول "إن سألت القدس على أولادها، قولو لها ولادك بالشيخ جراح، إن سألت غزة على نهارها، قولولها ما ضل إلا نزاح" لناي البرغوثي، وسط تذكر مليحة لمشاهدها مع والديها قبل مقتلهما.

أبطال مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



مغادرة مليحة



وفاة والدة مليحة