شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 17.. شريف يوصل معلومة سفر سامح للخارج إلى عايدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 17، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثا مختلفة، حيث تقابل "شريف" محمد نجاتي مع "عايدة" غادة عبد الرازق، وسألته عن بعض الأشياء التى تخصه مثل عمله وأهله وعدم زواجه.

كما أخبرها بأنه سيعطيها معلومة مهمة حيث ساعد عائلة الغول فى ايصال شائعة أن "سامح الغول" أحمد ماجد، سافر للخارج عن طريق سمسار هجرة غير شرعية، ومن المقرر أن يذهب إلى أحد شواطئ ايطاليا، وهذه الشائعة التى أراد "معتز" أحمد جمال سعيد و "إسماعيل الغول" رياض الخولى، ايصالها لعائلة ضرغام حتى يتركوا البحث عن "سامح" لقتله

وبدأت أحداث الحلقة 17 من مسلسل صيد العقارب، بعدما قامت "عايدة" غادة عبد الرازق بخطف السكرتيرة "دينا" والتى اعترفت لها بأن من قام بتحريضها على سرقة أوراق شحنة أوكرانيا هو "شوقي" عماد صفوت.

وطلبت من "ريمون" والرجال البحث عن المخدرات فى مكان شركة "على" محمود عبد المغني، التى لم يعلم بها والده، ولكنهم لم يجدوا آثر لأي شئ، كما أحضر لها "سامح" مايكات تقوم بتركيبها فى شركة الغول لبدء التصنت عليهم.