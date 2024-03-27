مسلسل 2024 يتصدر الترند فور عرضه -بالصورة والفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تصدر مسلسل 2024 الترند السعودي في منصة أكس فور عرض حلقتين منه على منصة شاهد وهو من بطولة الممثلين :نادين نسيب نجيم ومحمد الأحمد.

وعبرت نادين نسيب نجيم عن تأثرها من المشهد الذي يظهر النقيب "سما" وهو الدور الذي تجسده في المسلسل وهي تودع والدها المتوفى وبكائها بحرقة على فقده، هذا المشهد الذي تفاعل معه المشاهدون والمتابعون بشكل كبير وجعل نادين نسيب نجيم تتصدر الترند أيضاً، وعلقت نادين على المشهد برمز تعبيري لوجه باكٍ

إشارة إلى أن مسلسل 2024 من إنتاج الصباح أخوان وتدور أحداثه حول قضية لم تُقفل فصولها بعد، ضمن مغامرة خطرة ما بين لبنان وتركيا، والمسلسل كتابة الكاتب بلال شحادات وإخراج المخرج اللبناني فيليب أسمر ، ويشارك في البطولة إلى جانب نجيم والأحمد، رفيق علي أحمد، كارمن لبس، غابرييل يمين، طوني عيسى، وسام صليبا، تالين أبو رجيلي وغيرهم.





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