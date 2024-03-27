ناهد السباعي لـ "الخليج 365": «كيمياء» مشتركة تجمعني بـ حسن الرداد

ياسر رشاد - القاهرة - ناهد السباعي ، فنانة سطع نجمها في العديد من الأدوار التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية، قدمت شخصيات متنوعة ومُختلفة وحققت نجاحات ضخمة في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، وآخرها «إنجي» في مسلسل «محارب» الذى يعرض ضمن الماراثون الرمضاني الحالي، وحصدت من خلاله إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على دورها في العمل، إضافة إلى تصدر حلقاته مواقع التواصل الاجتماعي .

تحدثت النجمة ناهد السباعي، خلال تصريحات لـ "بوابة الخليج 365 الإلكترونية"، عن التعاون الثالث الذي يجمعها بالنجم حسن الرداد، قائلة:" سبق وتعاونت مع الفنان حسن الرداد في " إحكي يا شهرزاد، الزوجة 18"، وسعيدة للغاية بمشاركه في مسلسل «محارب» ، هو فنان ذكي وناجح ولديه شعبية كبيرة وجميع أعماله ناجحة، وتجمعنا كيمياء في التمثيل وهذا ما يميز أي عمل فني ناجح، إضافة إلى أنه يحرص دائمًا على إعطاء مساحة كبيرة لجميع الفنانين المشاركين في أعماله ".

وكشفت ناهد السباعي، خلال حديثها "للوفد" عن أصعب المشاهد في مسلسل «محارب»، قائلة:" أصعب مشهد عندما قفزت من البلكونة وقدمته من أول مرة وطبعًا ما فعلته خطر ولن أكرره مرة ثانية، رغم وجود "دوبلير" ولكن ما قدمه لم يعجبني، واليوم كان طويلا وكنت أريد العودة إلى منزلي، ثم عرضوا عليّ أن أقدم المشهدبنفسي، ورفضت أن أقفز، ثم جاء لي المصور وقال ليقدميه وسأصوره من مشهد واحد سريعًا، وكانت القفزة على ارتفاع 20 مترا، وتحدثت مع الأشخاص المسؤولين عن تأمين المشهد وبالفعل ألقيت بنفسي سريعًا، ولم أتخيل أن المشهد سينال إعجاب المشاهدين بهذه الشكل وسيلقى نجاحًا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي بهذه الطريقة .

تفاصيل مسلسل «محارب»

يضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم، وهم: حسن الرداد، ناهد السباعي، أحمد زاهر، ماجد المصرى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد ، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسنعيد وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل محارب تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة ناهد السباعي، حسن الرداد، تدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيرًا له علاقه بميراثه من والده هذا السر يغير مسار حياتهما تمامًا .