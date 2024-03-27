بيومي فؤاد يكشف مفاجآت لأول مرة مع أسما إبراهيم في حبر سري

ياسر رشاد - القاهرة - يكشف الفنان بيومي فؤاد خلال أول ظهور إعلامي له بعد أزمته الأخيره، العديد من المفاجأت، خلال استضافته في برنامج حبر سري، مع الإعلامية أسما إبراهيم .

ويكشف لأول مره بيومي فواد أسباب ازمته الأخيره التي حدثت بسبب موسم الرياض ، ويوجه بيومي خلال الحلقه رساله مفاجئه يقول فيها " خليكوا رجاله متخافوش "

ويكشف من الذي أقنع محمد أنور للقيام بدور محمد سلام في المسرحيه التي عرضت بموسم الرياض .

كما يتحدث بيومي فؤاد لأول مره لماذا حصل علي جنسيه دولة اخري وهل يفكر في الهجره ؟



ويكشف لأول مره من تخلي عنه في ازمته الأخيره، برنامج حبر سري تقدمه الاعلامية اسما ابراهيم ويعرض يوميا علي شاشة القاهرة والناس.

يذكر أن آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد، فيلم التجربة المكسيكية، بطولة عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمود حافظ، أحمد فتحي وندا موسى، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدى، واستبدلت الجهة المنتجة السفر إلي المكسيك، بالسفر إلي تركيا.

الفيلم من تأليف محمود حمدان ومحمد محرز وإخراج شادي علي، ويشارك في البطولة كل من الفنانين محمود حافظ، أحمد فتحي، ندا موسى، وليلى عز العرب.

فيلم التجربة المكسيكية

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد، فيلم "أنا وابن خالتي"، الذي يعرض خلال الفترة في جميع دور العرض السينمائي، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، وأبرزهم: سيد رجب وبيومى فؤاد وهنادى مهنا، وعلى لوكا، إنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

فيلم "أنا وابن خالتى" تدور أحداثه حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته، حيث تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.

آخر أعمال بيومي فؤاد



وكانت آخر أعمال بيومي فؤاد، فيلم مستر إكس، والذي عرض آخيرًا بدور العرض السينمائي، وحقق نجاحًا كبيرًا وجمع إيرادات بالملايين .

تفاصيل فيلم مستر إكس



فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، أوس أوس، تأليف أماني التونسي وأحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث فيلم مستر إكس، حول تتسبب عقدة نفسية قديمة لدى إكس في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها بدفع الرجال لطلاق زوجاتهم، ولكن تنشأ قصة حب بينه وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.