شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 17.. غادة عبد الرازق تتعرض لحادث سير بفعل فاعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 17، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثا مختلفة، حيث تحدثت "عايدة" غادة عبد الرازق، مع "شوقي" عماد صفوت، بطريقة مختلفة، حيث أكدت له بأن غلاوته من غلاوة شقيقها "على" وأن الشركة مثل شركته تماماً، ولم تكشف له عن علمها بما فعله فى أوراق الشركة.

وقررت أن تقود "عايدة" السيارة بنفسها بعدما ذهب السائق "سيد" مع والده للطبيب، وأثناء قيادتها اتصل بها الضابط "حسام" كريم محجوب، وأخبرها بأن معلومة سفر "سامح الغول" للخارج صحيحة، وبعد انفعالها بسبب علمها بهذا الأمر اكتشفت أن السيارة ليس بها فرامل، ويبدو أن الأمر بفعل فاعل، لتتعرض لحادث بسيارتها فى ختام الحلقة.

وبدأت أحداث الحلقة 17 من مسلسل صيد العقارب، بعدما قامت "عايدة" غادة عبد الرازق بخطف السكرتيرة "دينا" والتى اعترفت لها بأن من قام بتحريضها على سرقة أوراق شحنة أوكرانيا هو "شوقي" عماد صفوت.

وطلبت من "ريمون" والرجال البحث عن المخدرات فى مكان شركة "على" محمود عبد المغني، التى لم يعلم بها والده، ولكنهم لم يجدوا أثرا لأي شىء، كما أحضر لها "سامح" مايكات تقوم بتركيبها فى شركة الغول لبدء التصنت عليهم.

وتقابل "شريف" محمد نجاتي مع "عايدة" غادة عبد الرازق، وسألته عن بعض الأشياء التى تخصه مثل عمله وأهله وعدم زواجه.

كما أخبرها بأنه سيعطيها معلومة مهمة حيث ساعد عائلة الغول فى ايصال شائعة أن "سامح الغول" أحمد ماجد، سافر للخارج عن طريق سمسار هجرة غير شرعية.



