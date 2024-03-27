شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 2 .. دياب ينقذ جد سيرين خاص فى أول لقاء بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل مليحة اللقاء الأول بين مليحة (سيرين خاص)، وأدهم (دياب)، ضابط حرس الحدود، أثناء مجيئها هي وجدها وجدتها إلى مصر، وقيام قوات حرس الحدود بالتحقق من جوازات سفرهم.

وأثناء انتظارها الانتهاء من الإجراءات تقابل أدهم، الذى يستفهم منها عن سبب تعصبها، فتخبره أن جدها (أنور خليل)، مصاب وبداخل الباص منذ وقت طويل، فى انتظار انتهاء الإجراءات، وفى تلك الأثناء يجد أدهم أحد الرجال يحاول النزول مسرعا من الأتوبيس والهرب، وعندما يقوم بمناداته لا يرد عليه، لنكتشف أنه أحد العناصر الإرهابية وقام بوضع قنبلة داخل الأتوبيس الموجود به جد مليحة، ولكن أدهم يسرع في إنزاله إلى أسفل، في الوقت الذى يقوم به الإرهابي بتفجير الأتوبيس، لتنتهى أحداث الحلقة على ذلك.

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كل من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاص، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



مسلسل مليحة 2



دياب يساعد أنور خليل