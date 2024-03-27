شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل محارب الحلقة 17.. محمود البزاوى يضغط لإبعاد ناهد السباعى عن زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل "محارب" الذي يعرض على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً، ضمن مسلسلات رمضان 2024، ظهور ناهد السباعي ووالدها محمود البزاوي داخل المستشفى، وتحدث عجمي مع ابنته بأنه يريد أن يخرج من المستشفى على المحامي لإتمام إجراءات طلاق ابنته من محارب.

وأثناء الحلقة ترى أخت محارب شقيقها إبراهيم مع الإعلامي تامر أمين في حلقة ببرنامجه، متحدثا عن قتل محارب رامي العزازي للانتقام من مقتل والدته، وهو الأمر الذي صدمها كثيرا لأنه يبيع أخيه بشكل فج.

وتحدث أحمد زاهر مع منة فضالي حول إجرام محارب وما يقوم به، ليتفاجئ بسؤال من زوجته "لماذا أنت بالذات اللي بيعمل معاك كده؟"، لتسترسل بعدها بعتاب كبير له، وأنه تغير كثيرا عن السابق.

يعرض مسلسل محارب بطولة حسن الرداد على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا، ويعرض على CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ويشارك فى بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

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