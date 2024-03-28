من بينهم منى زكي ومحمد ممدوح نجوم الفن في عزاء والدة رولين القاسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تلقت الفنانة رولين القاسم عزاء والدتها بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وحرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء، وكان أول الحاضرين، الفنانة منى زكي، والسيناريست تامر حبيب، والكاتب محمد الغيطي، والفنان محمد ممدوح، وريهام عبد الغفور.

وأعلنت الفنانة رولين القاسم خبر وفاة والدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "أمي ماتت".

اقرأ أيضا:

15 صورة - تامر حسني وشيري عادل وساندي.. نجوم الفن في حفل سحور

نجوم الفن في عزاء والدة الموسيقار خالد حماد