شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 17 .. حيلة حسن الصباح تنجح فى فك حصار السلاجقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 17 من مسلسل الحشاشين احتيالا من حسن الصباح بصورة أخرى من أجل فك حصار السلاجقة على القلعة، وهو ما تمكن منه بعدما افتعل مؤامرة على السلطان باركياروق ملك السلاجقة من إخوته، وبالتالى طلب الأخير من قائد جيش السلاجقة الحضور بسرعة وفك الحصار أملاً منه فى الوقوف أمام إخوته.

هذا وكانت الحلقة 17 شهدت ظهور الضعف على الجنود فى جيش حسن الصباح بين أتباعه وجنوده ممن بدأوا يخشوا من حصار السلاجقة القوى للقلعة، وهو ما جعل الصباح – كريم عبد العزيز – يخرج للعيان للمرة الأولى ويخطب فيهم خطبة حماسية أشعلت الحماسة فى صدورهم.

كما سبق وشهدت الحلقة ظهور الفنانة الأردنية ركين سعد للمرة الأولى كضيف شرف فى العمل، وذلك بعدما علم حسن الصباح وزيد بن سيحون بوجود مؤامرة من داخل القلعة عليه تمثلت في وصول البعض لرسائل حسن الصباح السرية وفك شفراتها ورموزها بتمكن شديد.

وجاءت المفاجأة ممثلة فى أن هؤلاء الذين سربوا الرسائل لم يكونوا من الجنود وإنما كانوا فتيات هم بنات الرعاة ممن عانوا من قتل أشقاءهم وأباءهم ورأوا أن حسن الصباح والسلجوقيين ظلمة.

من ناحية أخرى بدأت الحلقة الـ 17 من مسلسل الحشاشين من خلال اكتشاف حسن الصباح دخانا كثيفا يحاصر غرفته فى قلعة ألموت وما أن فتح الباب حتى وجد أمامه زوجته دنيا زاد هى المتسببة فى تلك النيران، إلا أن جنود حسن الصباح تمكنوا من القبض عليها.

ومع صراخها الشديد على حسن الصباح وتهديدها له، أخبر جنوده بأن يدخلوها غرفتها ويغلقوا عليها الأبواب بكل احترام.

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