شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم إسلام جمال عن دوره الملك شاه فى مسلسل الحشاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الخليج 365 النجم إسلام جمال عن دوره فى مسلسل الحشاشين، حيث قدم شخصية الملك شاه سلطان المسلمين، مع النجم كريم عبد العزيز، العمل الذى يعرض في دراما رمضان 2024، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى، حيث لاقى إسلام جمال ردود فعل قوية عن دوره، وأشاد به رواد السوشيال ميديا.

وأجرى إسلام جمال لقاءً مع الزميلة لميس محمد في تليفزيون الخليج 365، وتحدث خلاله عن مشاركته فى المسلسل ودور الملك شاه الذى جسده في العمل، وتطرق إلى العمل مع كريم عبد العزيز وفتحى عبد الوهاب والمشاهد الصعبة التى واجهته، وكذلك سبب اكتفائه بالحشاشين فقط فى موسم دراما رمضان هذا العام.

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إسلام جمال ولميس محمد في الخليج 365



إسلام جمال في الخليج 365



إسلام جمال

إسلام جمال



تكريم إسلام جمال في الخليج 365



إسلام جمال مع آسر أحمد ولميس محمد وعلي الكشوطي وسارة صلاح وعماد صفوت



إسلام جمال وعماد صفوت في الخليج 365