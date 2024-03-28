شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 17.. قلاش يسقط قبل أن يعترف للمعلم بقصة المخدارت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watch it، أحداثا متطورة، حيث حاول المعلم - مصطفى شعبان أن يستحوب قلاش الذى أصبح فقيرا وطريح الشوارع، إذ سأله عن من وضع المخدرات فى سيارة والده فى الماضى، إلا أنه وقبل النطق بالحقيقة سقط مغشيا عليه، ولم يتبين أنه توفى أو ما زال حيا.

كما دخلت عدولة على فوز إذ وجدت الأخيرة تلم ملابسها، وتحدثا عن زواج شداد من سعادة، وأكدت عدولة أن شداد عندما تزوجها دخلت فى حزن شديد، واتفقا على أنهما يأخذان كل الفلوس، ويجب على شداد أن يعود شداد عتال ومفلس مرة أخرى.

وشهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل المعلم تحدث الجنتل أحمد بدير مع ابنته ملك سارة نور، وطلب منها أن يأخذ الفلوس التى فى حسابها حتى يشغلها فى التجارة، والتى أكدت أنها لا تعلم ما قيمة الفلوس فى حسابها، وعندما سألته كم المبلغ المتواجد فى الحساب ليرد عليها 50 مليون جنيه، لتصدم ملك بذلك الرقم، وتسأله ما هى التجارة التى تكسب هذا المبلغ، ليرد عليها تجارة المخدرات، فى إشارة سخرية منه، ولكنه أكد أن تجارة الأنتيكات تربح كثيرا.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.