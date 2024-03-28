شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 17.. منذر رياحنة يشترى منزل المعلم ويخطط لطرده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watch it، أحداثا متطورة، حيث لحق المعلم، قلاش وأوصله للمستشفى فى الوقت المناسب، إذ أصيب بجلطة فى القلب بحسب قول الطبيب للمعلم، وبعدما غادر الطبيب قال المعلم لقلاش على فراش المستشفى إنه لن يتركه يموت قبل أن يقول الحقيقة.

كما شهدت الحلقة، مطالبة منعم ابن المعلم بشر من غلوش، بأن لم يعطه المخدرات مرة أخرى، وفى ذهول غلوش أكد عليه أنه لم يعطه مرة أخرى، كما تطورت الأحداث حيث اشترى منذر رياحنة البيت من دياب زوج شقيقة المعلم، من أجل أن يطرد المعلم - مصطفى شعبان من هذا البيت.

وشهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل المعلم اجتماع فوز وعدولة سويا وتحدثا بشأن اتحادهما سوياً من أجل الاستيلاء على أموال شداد، بعد أن قرر الزواج من سعادة، كما شهدت الحلقة ظهور عنتر - منذر رياحنة إذ يبلغهما أن خاله الجنتل أكد عليه لمّ جميع أموالهم من أجل شحنة المخدرات الجديدة.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.