شكرا لقرائتكم خبر عن نيقولا معوض: شهدت تفانى بيتر ميمى فى العمل على الحشاشين 24 ساعة فى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم نيقولا معوض، لـ الخليج 365، "المخرج بيتر ميمى مخرج مهم، وكان نفسى أعمل معه منذ فترة، وعندما اعتذرت فى المرة الأولى عن المسلسل كنت حزينا جدا لأن العمل معه فرصة كبيرة، وعندما عملت معه شاهدت بعينى حجم اجتهاده وتفانيه فى العمل، هو يعيش مع المسلسل 24 ساعة فى اليوم 7 أيام فى الأسبوع، طوال الوقت يفكر فى العمل، هو قائد يعى جيدا ماذا يريد، وفى الوقت نفسه يمنح الممثل المساحة المناسبة لاختبار نفسه، رغم صعوبة المشاهد وضغوط العمل وصعوبة أماكن التصوير، لكن عمره ما استغنى عن فعل شىء هو يرى أنه لصالح العمل، وأصحبنا أصدقاء بعد العمل معا، وسعيد جدا بالتعاون معه على المستوى الشخصى والمهنى".

وأضاف نيقولا معوض "على المستوى الشخصى سعيد بمسلسل «الحشاشين» وفخور بحجم العمل، لكنى لا أرى أن تحويل الأعمال الأجنبية استسهال، فمن الممكن أن يكون هناك نص أصلى ويتم العمل عليه باستسهال، ومن المحتمل أن يكون هناك عمل أجنبى يتم تحويله ويقدم بجودة واحترافية عالية وبمجهود كبير، وأنا مع أن تكون الساحة الفنية بها تنوع كبير، لأن التنوع دليل غنى وثراء".

قصة مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين مسلسل مستوحى تاريخى تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ "الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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