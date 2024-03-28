شكرا لقرائتكم خبر عن رواد مواقع التواصل يشيدون بمسلسل مليحة: أول عمل درامى يحكى معاناة الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رواد مواقع التواصل بمسلسل مليحة، المعروض ضمن دراما رمضان 2024، من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاص، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.



وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعى أن المسلسل يقدم سردًا تاريخيًا مهما للقضية الفلسطينية، حيث قال أحمد جمال: "العالم كله مفيش دولة واحدة فكرت تعمل مسلسل للشعب الفلسطيني إلا مصر.. المسلسل بيناقش أهم قضية موجودة دلوقت.. وأول عمل درامي بيحكي معاناة الفلسطينيين".



فيما وجه المحامى طارق العوضى، التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلاً: "تحية كبري جدا لـ(المتحدة) على مسلسل مليحة.. السرد التاريخى فى المقدمة رائع ومهم.. شكرًا للشركة المتحدة.. تابعوا مليحة، وخلوا أولادكم تتابعه ضرورى جدًا، ومهم تسمعوا المقدمة فى كل حلقة".

بينما أكد الصحفى لؤى الخطيب، أن المسلسل تصعيد مصري شديد الذكاء عالي الجودة على مستوى القوة الناعمة، متابعًا: الاحتلال الإسرائيلي عارف كويس جدًا خطورة تأثير الدراما المصرية، خصوصا في رمضان، وبالفعل إعلام الاحتلال بدأ الصياح من قبل حتى ما المسلسل يتعرض".

وفى السياق ذاته، ابدى الصحفى معتمد عبد الغنى، إعجابه بفكرة الآفان، قائلاً: "قبل تتر الحلقة بنشوف عملية توثيق للتاريخ بصوت الجد اللي بيحكي لحفيده حكاية فلسطين من الأول".

وتابع: "الآفان تتر دوره بيكون أحيانا أكثر من هدف زي مثلا التشويق لحدث جوه المسلسل ودا شفناه في لعبة نيوتن، أو استحضار مشهد من ماضي الأبطال زي تحت الوصاية أو فاتن أمل حربي، وفى مسلسل مليحة قبل ما ندخل في الدراما، صناع العمل استخدموا الـ آفان تتر بذكاء عشان يحكوا الحدوتة ببساطة في قعدة طفل مع حفيده، فرشة مهمة جداً عشان تعرف بشاعة اللي حصل وبيحصل".

وواصل: "ياريت الجزء التوثيقي دا يتجمع لوحده بعد عرض المسلسل ونسمعه في الإذاعات، ويتذاع على قناة الوثائقية بشكل مستمر.. وأتمنى مليحة يكون مش مجرد مسلسل، يبقى وثيقة درامية مهمة عشان تفهم إن عدونا مش بس مجرم وسارق أرض دا كمان حـرامي تراث وتاريخ".

واستطرد: "مجرد إنك كاشف حقيقة العدو بالوثائق المكتوبة والمصورة دا بالنسبة له كارثة.. هدفهم مش بس قتل البشر الكابوس بالنسبة لهم هو التاريخ المحفوظ، عينيهم على المراكز البحثية أو أي كيان فيه خريطة فلسطين الأصلية اللي نفسهم تتمحي من الذاكرة.. عشان تعرف أهمية المسلسل دار أو الفن عامة في خدمة القضية، شوف قد إيه كان راعبهم غسان كنفاني اللي بدأ رحلة أدب المقاومة وكانت النتيجة اغتاله المو ساد.



وتوالت الإشادات بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل، حيث قال أحد رواد مواقع التواصل: أول 3 دقايق في الحلقة الأولى من مسلسل مليحة ممكن تعتبرها جزء من فيلم وثائقي بيتحكيلنا منها بشكل مختصر عن القضية الأهم من 100 سنة.. بداية جميلة بلقطات حقيقية مع صوت الفنان سامي مغاوري المميز دايمًا.











مواعيد عرض مسلسل مليحة مواعيد عرض مسلسل مليحة

يشار إلى أن مسلسل مليحة يعرض يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.