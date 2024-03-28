شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد: يحيى الفخرانى مدرسة وكان مهم أضيف فى أرشيفى عمل من بطولته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة جومانا مراد عن تفاصيل شخصيتها فى مسلسل عتبات البهجة، خلال ندوة الخليج 365، قائلة: سعيدة لعملى فى مسلسل عتبات البهجة مع نجم كبير بحجم يحيى الفخرانى فهو فنان عظيم ومدرسة، أداؤه صادق وتعبيراته سهلة وسلسلة، وكان يهمنى أن يضاف فى أرشيفى عمل من بطولة يحيى الفخرانى.

وتابعت: تواصل معي في البداية الأستاذ جمال العدل ورشحني للدور، ثم بدأنا في مرحلة قراءة الورق الذى كتبه الدكتور مدحت العدل، وسعادتي كانت لا توصف للعمل مع المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، الذي بالمناسبة كان سيخرج أول عمل أشارك فيه في مصر وهو الحب موتاً، لكن لظروف خاصة قام مخرج آخر بإخراجه، ولحسن حظي أن أعمل معه اليوم في عتبات البهجة، فهو مخرج كبير وله أعمال هامة، ومريح في العمل، فهو مثل النسمة في موقع التصوير يقول ملاحظاته للممثل بسلاسة دون عصبية فأنا أرى أنه من المهم أن يشعر الفنان أن المخرج يحبه، كما أنني شعرت أنه قدمني بشكل مختلف.

عرض مسلسل عتبات البهجة ضمن موسم دراما رمضان 2024، بطولة مجموعة من النجوم أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، عمرو صحصاح، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.