شكرا لقرائتكم خبر عن نيقولا معوض: عمرى ما خوفت من المقارنة ولم أفكر مرتين لقبول شخصية عمر الخيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم نيقولا معوض، لـ الخليج 365، إن مسلسل الحشاشين، بكل تفاصيله يجمع كل عوامل الجذب لأى ممثل يحاول أن يقدم دورا مختلفا أو يسعى لتقديم عمل أو شخصية مميزة فى مشواره الفنى، فكل عوامل التميز والجذب اجتمعت فى مسلسل "الحشاشين"، واعتذارى عن المشاركة فى العمل جاء وقت أن كان المسلسل سيعرض العام الماضى، وكنت مجبرا على الاعتذار لأنى وقتها كنت متعاقدا على عمل يحتاج تفرغا كاملا.

وأضاف نيقولا معوض، كان مسلسل الحشاشين يحتاج تفرغا كاملا، وبالتالى لم أستطع المشاركة، وكنت حزينا جدا لعدم القدرة على المشاركة فى المسلسل، لكن سعدت للغاية عندما عرض على المشاركة مرة أخرى بعد أن تم الاتفاق على تنفيذ وتقديم العمل فى موسم رمضان الحالى 2024، ووقتها لم أفكر مرتين فقد وافقت على الفور، لأننى كنت قد قرأت الدور بالكامل، وبالتالى لا يمكن أن أرفض المشاركة فى عمل من سيناريو عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، ومن إنتاج شركة سينرجى.



قصة مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين مسلسل مستوحى من التاريخ تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ "الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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