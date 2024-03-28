شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف المشاركين فى فيلم السيرة الذاتية الجديد عن مايكل جاكسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على فيلم السيرة الذاتية المقبل عن المغنى الراحل مايكل جاكسون Michael، عن مجموعة جديدة من الأبطال، ومن بين الأدوار التى تم اختيارها حديثاً، شخصية ديانا روس وكوينسي جونز والأخت الكبرى لملك البوب لا تويا جاكسون.

وفقًا لتقرير من مجلة Variety فإن نجمة The Vampire Diaries كات جراهام، ستلعب دور الممثلة الشهيرة ديانا روس.

وكتبت جراهام عن اختيارها على وسائل التواصل الاجتماعي: "ممتنة للعب دور الأسطورية ديانا روس، ومن إخراج العظيم أنطوان فوكوا، لا أستطيع الانتظار حتى يرى الجميع هذا الفيلم والعروض الرائعة فيه، شكرًا لك جراهام كينج وفيكي توماس والسيد فوكوا على السماح لي بشرف دعم إعادة رواية مثل هذه الحقبة المحورية في تاريخ موسيقانا".

بالإضافة إلى ذلك ذكرت مجلة Variety أن دور كوينسي جونز، الشخصية المؤثرة في حياة مايكل جاكسون، بعد أن التقى بملك البوب عندما كان في الثانية عشرة من عمره فقط، سيلعبه كيندريك سامبسون من Insecure.

وسيلعب بيري جوردي، مؤسس شركة Motown Records، دور لارينز تيت، الذي لعب سابقًا دور كوينسي جونز في فيلم Ray عام 2004، ستلعب جيسيكا سولا (سبليت) شقيقة مايكل الكبرى، لا تويا جاكسون، بينما تلعب ليف سيمون دور جلاديس نايت، وكيفن شينيك في دور ديك كلارك وكيلين دوريل جونز في دور بيل راي.

وسينضمون جميعًا إلى أعضاء فريق التمثيل الذين تم الإعلان عنهم مسبقًا جعفر جاكسون وكولمان دومينجو ومايلز، تيلر ونيا لونج وجوليانو كرو فالدي.

وأُعلن في يناير 2023 أن ابن شقيق مايكل جاكسون، جعفر جاكسون، سيلعب دور ملك البوب في الفيلم، جعفر هو ابن جيرمين شقيق مايكل، وسيكون هذا أول فيلم للشاب البالغ من العمر 27 عامًا، على الرغم من ظهوره في برنامج الواقع مدى الحياة The Jacksons: Next Generation.

وسيقوم كولمان دومينجو بدور والد مايكل، جو جاكسون، تم ترشيح دومينجو لجائزة الأوسكار هذا العام عن تجسيده لشخصية زعيم الحقوق المدنية بايارد روستين في فيلم Rustin، كما ظهر أيضًا في Euphoria وSelma وIf Beale Street Can Talk.

وسيلعب مايلز تيلر دور جون برانكا، مدير مايكل بعد والده، والرجل الذي كان له دور فعال في إطلاق مسيرته الفردية، ويعرف تيلر بظهوره في أفلام مثل Whiplash وFantastic Four وTop Gun: Maverick.