شكرا لقرائتكم خبر عن طرد نجم مسلسل " Yellowstone " من الطائرة .. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ادعى بطل Yellowstone، فوري جيه سميث، أنه طُرد من الطائرة لأنه كان في حالة سكر، حيث قال الممثل، الذي يلعب دور لويد بيرس في دراما شبكة Paramount، في مقطع فيديو على حسابه على موقع الصور إنستجرام إنه "لم يشعر بالراحة" عند الجلوس بجوار شخص يرتدي قناعًا.

بدأ حديثه قائلاً: “لقد تم طردي من طائرة، أين أنا بحق الجحيم، هيوستن، تكساس، لأنني أخبرتهم أنني لا أشعر بالراحة عند الجلوس بجوار شخص يرتدي قناعًا، نعم، لقد كنت أشرب الخمر، لقد كنت جالسا في المطار لمدة ثلاث ساعات، ونعم أنا أشرب الخمر، ولكنني لست في حالة سكر، لكنهم ألقوا بي من الطائرة لأنني كنت ثملاً، لأنكم لن تقفوا وتخبروا الجميع ما الذى حدث".

وتابع سميث قائلا:" لقد أخبرتهم أنني لا أشعر بالراحة تجاه الجلوس بجانب شخص يرتدي قناعًا، وها أنا خارج الطائرة."

كان سميث صريحًا بشأن وجهات النظر المناهضة للقاحات في الماضي، وكشف في عام 2022 أنه لن يحضر حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة - الذي يتطلب تطعيم جميع الحاضرين ضد كوفيد-19 - بسبب وضعه غير المحصن ورفضه القيام بذلك.

وقال سميث على إنستجرام في ذلك الوقت: "لم أتلق التطعيم، ولن أتلقى التطعيم، لم أتلق التطعيم منذ أن كنت طفلاً صغيراً، أنا لا أقوم بتطعيم كلابي، ولا أقوم بتطعيم خيولي، لم يسبق لي أن حصلت على لقاح الانفلونزا، لن أفعلها أبدا، وأعتقد أنهم يعرضون حصاناتك للخطر إنها مجرد معتقداتي، أنا لا أؤمن بهذه الأشياء."

وفي الوقت نفسه، تم التأكيد في العام الماضي على أن مسلسل Yellowstone سينتهي بموسمه الخامس، على الرغم من أن القصة من المقرر أن تستمر في عرض مشتق جديد تمامًا، والذي يأتي في حد ذاته بعد العديد من العروض العرضية بما في ذلك عامي 1883 و1923.

وتركز السلسلة، التي بدأت عام 2018، على عائلة Dutton التي تمتلك أكبر مزرعة في مونتانا.