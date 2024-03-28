ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري محمد العمروسي عن أن خطيبته الفنانة المصرية مي فاروق هي من أنقذت حياته من الموت بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة دخل على إثرها المستشفى.
ونشر محمد عبر حسابه الرسمي منشور طمأن من خلال متابعيه على حالته الصحية، ووجه الشكر إلى خطيبته التي أنقذت حياته.
وشارك محمد متابعيه صورة تجمعه بمي فاروق، وأرفقها بتعليق قال فيه: "اللي أنقذت حياتي أهي، ربنا يخليكي ليا ويحفظك ويبعد عنك أي شر بحبك".
وكان محمد العمروسي قد تعرض لأزمة صحية منذ أيام، وكشفت مي فاروق عن تفاصيل حالته الصحية قائلة: "الحمد لله اللي لطف ودبر وقدر.. ألف حمد وشكر لله ربنا بيحبك حب كبير يا حبيبي، تجربة صعبة عليا وخضة شديدة، لكن لطفه دائما بيسبق حمد الله على سلامتك".
وأضافت: "يا رب ما أشوف فيك أي شر ويبعد عنك كل سوء وكل عين وكل حقد.. أزمة وعدت يا حبيبي ونرجع أحسن وأقوى، ربنا يخليك لحبايبك وليا وما تشوف أي مكروه، ربنا فعلا قبل ما يبلي بيدبر".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضه لأزمة قلبية.. محمد العمروسي يكشف عن مُنقذ حياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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