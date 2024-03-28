شكران مرتجى تصف رحيل والدتها بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - أثرت الممثلة السورية شكران مرتجى بمتابعيها، بعد منشورها الطويل الذي نشرته إحياءً لذكرى وفاة والدتها.



وكانت أحيت الممثلة السورية شكران مرتجى ذكرى رحيل والدتها بكلمات مؤثرة، واصفة العامين الذين مضو دون وجود والدتها إلى جانبها بـ "مروا بمرار".

ونشرت شكران صورة تجمعها بوالدتها، عبر حسابها الرسمي، وارفقتها بتعليق مؤثرة، وصفت في حزنها العميق لرحيل والدتها.

وكتبت شكران في تعليقها: "صاروا سنتين !!!!!!مروا بمرار، بعد رحيلك أصبحت كل المواقف تبدأ منك وتنتهي بدعاء لكِ، أنتي معي في كل جبرة خاطر وفي كل صدقة".

وأضافت: "الحياة مستمرة يا أمي يظنون أني تجاوزت ساعة رحيلك ولايعلمون أني عالقة في ذلك اليوم وتلك الساعة وأن رحيلك أقوى نقطة ضعف في حياتي وأن اللون الأسود الذي أرتديه منذ سنتين ويدعوني الجميع لخلعه هو من ألتصق بي هو من يرتديني ولا يريد خلعي ألف حزن وألم على فراقك يا امي يعادلها الف رحمه ونور عليكِ بإذن الله".

وختمت شكران رسالتها قائلة: "وكل ما رحلت أم ترحلين من جديد وينكئ الجرح وينزف رحمك الله، وجعل روحك من الأرواح المنعّمة في الجنة يا جنتي، شكراً لكل يد طبطبت على روحي وشكراً لأحبة لم يملوا باحتوائي قولاً وفعلاً ٢٦/٣/٢٠٢٢ - ٢٦/٣/٢٠٢٤".

وتفاعل عدد كبير من متابعي شكران مع المنشور، وأعربوا عن تأثرهم الشديد بكلماتها الحزينة وأسفهم لوفاة والدتها، وقدموا لها المواساة في يومها الحزين.

