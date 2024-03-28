ممثل لبناني شهير ينقل الى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

ميرنا وليد - بيروت - نقل الممثل اللبناني جو طراد الى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية ونشر جو صورا عبر خاصية الستوري على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها على سرير المستشفى الا انه لم يكشفه عن طبيعة وعطته الصحية.



وتمنت له الممثلة السورية شكران مرتجى الشفاء العاجل وكتبت : العزيز جو سلامتك .. ألف سلامة يا غالي.. ما ع قلبك شر وتضلك بخير" ليرد عليها: "الله يخليلي ياكي يا حلى قلب"

وتفاعل المتابعون مع مرض جو وتمنوا له الشفاء العاجل وان يعود الى نشاطه.