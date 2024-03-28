شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 3.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل بدون سباق إنذار الحلقة 3، بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد على قناة DMC فى تمام الساعة 6:15 مساء، والإعادة في الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

توالت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل بدون سابق إنذار لتضم الكثير من الصدمات والمفاجآت، بعد أن اكتشف النجم آسر ياسين "مروان" عدم صحة نسب ابنه عمر، وسرعان ما يواجه زوجته النجمة عائشة بن أحمد "ليلى"، التى تسارع فى عمل تحاليل DNA لتتأكد من صحة التحاليل التى أجراها مروان.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

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