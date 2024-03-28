نصائح أبوية من خالد النبوي بطريقة مختار أبو المجد (خاص)

ياسر رشاد - القاهرة - يمتلك خالد النبوي مقومات فنية من نوعٍ خاص، له سيناريو مختلف مع انفعالاته ولغة جسده وطبقات صوته، على درجة عالية من الثقافة والإطلاع على جميع أنواع الفنون شرقًا وغربًا، صاحب كاريزما يصعب تكرارها سواء على المستوى الشخصي أو الفني

وهاهو يُمتع الجمهور الرمضاني بمشاهد إجتماعية من قلب العائلة العربية في "إمبراطورية ميم"، المتعة الدرامية التي شارك بها في الماراثون الدرامي 2024، الزوج المتيم بزوجته والأب العاشق لأبناؤه الذي يحاول دائمًا الوصول لعقولهم وتفكيرهم نظرًا لاختلاف الأجيال بينهم.

مختار أبو المجد أب تعامل مع 6 أجيال مختلفة، كيف ترى دور الأب حاليًا؟

أصعب مما تتصور الوقت يمر سريعًا والتكنولوجيا والأجهزة والتطور يلاحق أعمار الأطفال، فالطفل لم يعد كالسابق هناك عالم آخر يجب على الآباء والأمهات الدخول فيه مهم، كل عام مختلف عما سبق في تربيتهم والحديث معهم، أصبح لهم لغة وتفكير وحياة يجب أن نواكبها لنساطيع التعامل معهم بشكل صحيح، فـ مختار أبو المجد كان يحاول جاهدًا أن يلبي احتياجات أبناؤه ماديا ومعنويا وكانت الأخيرة أصعب بكثير، فالاهتمام بالطفل مأكل ومشرب وتعليم فقط أخطر طريقة تربية وعواقبها سلبية صعب تداركها .

رسالة من مختار أبو المجد لآباء الجيل الحالي

اسمع أبنائك جيدًا راقبهم بمنتهى الثقة، وفّر لهم الأمان من داخل المنزل قبل خروجهم منه، ازرع فيهم حب الآخرين والخير واكب تفكيرهم وتأكد دائمًا بأن وقت تربيتك مختلف تمام عن وقتهم، أدخِل أوقات الفحرة والبهجة في حياتهم ولا تجعل العلاقة بينكم صارمة مجرد أوامر فقط.

هل هناك أزمة في صناعة الدراما الإجتماعية ذات الرسائل البارزة كالسابق مثل حديث الصباح والمساء.. المال والبنون ..أرابيسك؟

من وجهة نظري لا أرى أزمة بعينها في صناعة ذلك النوع في الدراما، ولكن الأزمة الحقيقة في طريقة توصيلها للمشاهد وسط الهوس بالأكشن والرعب وقصص الانتقام وألغاز العالم الآخر، تلك الأنواع لايستهان بها بالطبع ولها جمهورها الخاص لكن في اعتقادي هي فكرة توجيه أعين المتابع ولفت نظره وإذا تمت تلك المهمة بنجاح تستطيع تنفيذ أنواع عدة للمتابعة بجانب أنواعه المفضلة، لأن المشاهد “لايُغصب” على عمل بعينه، فقط نقدم العمل بصدق واتقان وتفاني وستجد الجمهور أمامه قلبًا وقالبًا