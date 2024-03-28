شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 3.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل مليحة الحلقة 3، بطولة دياب على قناة ON في تمام الساعة 11:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحا، وعلى قناة CBC في تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحاً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل مليحة اللقاء الأول بين مليحة (سيرين خاس)، وأدهم (دياب)، ضابط حرس الحدود، أثناء مجيئها هي وجدها وجدتها إلى مصر، وقيام قوات حرس الحدود بالتحقق من جوازات سفرهم.

وأثناء انتظارها الانتهاء من الإجراءات تقابل أدهم، الذى يستفهم منها عن سبب تعصبها، فتخبره أن جدها (أنور خليل)، مصاب وبداخل الباص منذ وقت طويل، فى انتظار انتهاء الإجراءات، وفى تلك الأثناء يجد أدهم أحد الرجال يحاول النزول مسرعا من الأتوبيس والهرب، وعندما يقوم بمناداته لا يرد عليه، لنكتشف أنه أحد العناصر الإرهابية وقام بوضع قنبلة داخل الأتوبيس الموجود به جد مليحة، ولكن أدهم يسرع في إنزاله إلى أسفل، في الوقت الذى يقوم به الإرهابي بتفجير الأتوبيس، لتنتهى أحداث الحلقة على ذلك.

مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

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