شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 3.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل جودر الحلقة 3، بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

وانتهت الحلقة الثانية من مسلسل جودر، والذى يعرض على قناة on، بحلم شهريار وقتل شهرزاد على يد السياف، ويستيقظ من حلمه وهي تنادى عليه بدخول السياف عليهما وقت صياح الديك، لكن يقول له أمامها يوم آخر من أجل أن تستكمل له قصة جودر المصرى.

وخلال الحلقة نجحت شاهى ملكة الشمعيين – نور بخطف الطفل جودر وذهبت به إلى المملكة في سعادة غامرة لأنها استطاعت خطفه وظلت فاطمة – آيتن عامر في قلق وبكاء على نجلها وفجأة وجدت الحمامة أمام المنزل و سمعت صراخ يأتي من داخل الغرفة لتجد جودر يبكى على السرير و في أذنه حلق ذهب لتستغرب وظلت تحضن فيه في خوف.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.



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