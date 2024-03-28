شكرا لقرائتكم خبر عن نيقولا معوض: تصلني إشادات بمستوى الحشاشين من الخارج وهو ما يشعرني بالفخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم نيقولا معوض لـ الخليج 365 إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجى لم يبخلا على مسلسل الحشاشين بشىء إطلاقا، من تكلفة ملابس لديكورات ضخمة لسفر لـ 3 قارات، وتوفير أحدث تقنيات التصوير، والتعاقد مع ممثلين محترفين، وطبعا إخراج بيتر ميمى، وبالفعل الجمهور يشعر بالنتيجة، وألمس ذلك من خلال رسائل العديد من الجمهور ممن لا يشاهدون أعمالا عربية بالأساس، وأجدهم متابعين المسلسل ويشيدون بمستواه العالمى، وهو أمر مفرح بالنسبة لى، ويسعدنى أن أرى جمهورا لم يكن يتابع الأعمال العربية ولكنه يشاهد مسلسل «الحشاشين».

وأضاف نيقولا معوض، العمل مع النجم كريم عبدالعزيز ممتع للغاية، وجمعتنا كواليس رائعة، والحقيقة أنه من أطيب وألذ وأكرم الناس، ومن النادر أن تجد فنانا يشيد بفنان زميل ويصفق له على مشهد، ولكن هذا ما يقوم به كريم عبدالعزيز، وهو أمر لن أنساه عمرى، عندما قام بالتصفيق لى على أحد المشاهد، وهو يدل على أن كريم فنان حقيقى، ويحب الخير للجميع، وما فعله جعلنى أحبه وأحترمه أكثر.



مسلسل الحشاشين



مسلسل الحشاشين مستوحى من التاريخ تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ "الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.أبطال مسلسل الحشاشين



مسلسل الحشاشين يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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