شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بقينا اتنين الحلقة 3.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل بقينا اتنين الحلقة 3، بطولة شريف منير و رانيا يوسف على قناة CBC، في تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6:30 صباحاً والعادة الثانية 11:15 صباحاً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

حاول "سيف" فى مسلسل بقينا اتنين، إيجاد حل لمشكلة أدهم "شريف منير"، وياسمين "رانيا يوسف"، بعد أن تصدر فيديو طلاقهما التريند، وتصدر هاشتاج طلقها في الضلمة، وظهر في مداخلة تليفزيونية يقول خلالها إنها مجرد حملة دعائية للشركة.

وطالبت ريم والدتها ياسمين بالعودة إلى والدها وأنه الحل الوحيد لإيقاف التريند بينما تلومها الأم على أنها أقامت حفلا بدون معرفتها.

مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، انتاج K media.

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