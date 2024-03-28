أول تعليق لمحمد إمام بعد عرض أولى حلقات مسلسل “كوبرا”… ماذا كشف؟

إنطلق مسلسل كوبرا للنجم محمد إمام بعرض أولى حلقاته والتي بدأت بداية قوية ومثيرة، وذلك بأحداث سريعة مليئة بالأكشن والكوميديا، حيث يخرج على صالح المحلاوة الشهير بـ (كوبرا) من السجن بعد قضاء ثلاث سنوات ويجد في استقباله سيكا (كوزبرة) الذى يذهب معه مباشرة إلى مجزر المعلم شيخون (مجدى كامل) لانهاء حساب قديم بينهما.

وكشفت الحلقة عن تسبب شيخون في دخول كوبرا السجن، حيث أنه بمجرد دخول كوبرا إلى المجزر يجد المعلم حربى (أحمد عبد الحميد) شقيق شيخون ويبدو أن هناك عداوة كبيرة بينهما، حيث تدور معركة كبيرة بين كوبرا وحربى ورجال المجزر تنتهى بحضور شيخون الذى ينهى الضر ويأمر الكل بالصلاة، وبعد ذلك يعاتب كوبرا، شيخون على التخلي عنه وتركه يدخل السجن

واستكملت الحلقة بطلب كوبرا من شيخون إعطائه 250 ألف جنيه مستحقاته من العملية التي دخل بسببها السجن، ولكن شيخون يربط إعطائه مستحقاته بدخوله معه في عمليه جديدة وهو الأمر الذى يرفضه كوبرا حيث قرر البعد عن الأعمال الغير مشروعة وعدم رغبته في دخول السجن مرة أخرى.

يظهر كوبرا في منطقته الشعبية حيث أسرته المكونة من والدته صفاء الطوخى، وشقيقه سماح (دنيا ماهر) المتزوجة من فتحى (أحمد فتحى) وشقيقته الثانية منال (ألحان المهدى) وتعمل مُدرسة، أما شقيقه عبد الرحمن (معتز هشام) فقد ترك الكلية وفتخ نصبة شاى في المنطقة، ويذهب له كوبرا ويكتشف أنه يعمل ديلر مع حربى.

وتوالت الأحداث حيث الأم صفاء الطوخى غاضبة من ابنها كوبرا بسبب عمله في الحرام ودخوله السجن وتخيره ما بين العمل والكسب بالحلال أو لا يعيش معها في المنزل، ليعدها كوبرا بأنه سفتح ورشة والده ويبدأ العمل مرة أخرى فيها، وخلال سيره بالسيارة وبصحبته سيكا يتعرضان لحادث سيارة مدبر من حربي لتزداد العداوة بينهما.

وفي أول تعليق بعد تصدّر المسلسل بحلقته الاولى، قال محمد إمام: “الحمدالله كوبرا تراند في كل الدول العربيى .. وعلي مستوى العالم علي منصة إكس وغوغل وفايسبوك بعد عرض الحلقة الاولى.”

مسلسل “كوبرا” بطولة محمد إمام، مجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوي، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم

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