شكرا لقرائتكم خبر عن شهرزاد تكسب ثانى ليلة وتنجو من السياف في جودر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت شهرزاد أن تنجو بعمرها لثانى ليلة ولا يقطع رقبتها السياف، خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل جودر، والذى يعرض على قناة on ، وقال السياف – أحمد فتحى لشهريار – ياسر جلال: " دى تانى ليلة الديك يصيح فيها وأنا منفذش حكم الإعدام" ليطلب منه شهريار الانصراف من أجل أن تستكمل شهرزاد حكاية جودر المصرى.

وخلال الحلقة الثانية نجحت شاهى ملكة الشمعيين – نور بخطف الطفل جودر وذهبت به إلى المملكة في سعادة غرامة لأنها استطاعت خطفة وظلت فاطمة – آيتن عامر في قلق و بكاء على نجلها وفجأة وجدت الحمامة أمام المنزل و سمعت صراخ يأتي من داخل الغرفة لتجد جودر يبكى على السرير و في أذنه حلق ذهب لتستغرب وظلت تحضن فيه في خوف.

وخلال الأحداث استأجرت شاهى – نور مكان في حارة سعد السعود حتى تكون قريبة من الطفل جودر وشاهى هي ملكة الشمعيين وهم الأخوات الأربعة وفرحوا بولادة جودر المصرى، لأن بعد ولادته سوف يستطيعون فك الرصد الذى نفذه الحكيم الشمردل ويستطعون الوصول للكنوز الأربعة حسبما قال لهما والدهم شمعة حول الموضوع، والانتصار على الملك الغطريف وأعوانه.

يعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.