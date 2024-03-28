شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 3.. إسرائيل تبحث عن داعم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الفنان سامى مغاورى باستكمال سرده لبداية الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين ونهبهم الأراضى، خلال الحلقة 3 من مسلسل مليحة، حيث قال إن الثورة العربية انتهت بفشل كبير، وإعدامات والقبض على قادتها، وبعدها انتشرت الفوضى بشكل كبير فى البلاد.

وتابع أن وقتها بدأت الحرب العالمية الثانية تدق على الأبواب، فبريطانيا قررت تأجيل حوار الدولة اليهودية، بسبب خوفها من رد فعل العرب وقتها، ولكن في عام 1939، أصدروا الورقة البيضاء، والتى دعموا فيها إقامة وطن لليهود، ولكن مع الحد من هجرتهم وشراءهم الأرض، فقال اليهود إن بريطانيا تخلت عنهم وبدأوا البحث عن داعم جديد لهم.

أبطال مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.