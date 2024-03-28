شكرا لقرائتكم خبر عن مليحة الحقة 3.. كيف ساعدت أمريكا إسرائيل في الاستيلاء على فلسطين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 3 من مسلسل مليحة استكمال سرد الجد (سامى مغاورى) على حفيده، كيف توسعت إسرائيل في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بزعم إنشاء دولة لهم، حيث قال إن إسرائيل بدأت البحث عن داعم جديد لها، بعد أن ظنت أن بريطانيا تخلت عنها، ولم تجد وقتها سوى أمريكا.

وتابع أنه في عام 1942، عقدوا مؤتمرا في أمريكا ودافيد بن جوريون الذي صار أول رئيس وزراء لإسرائيل بعد ذلك الوقت، قال خلال المؤتمر إنهم يطالبون بكامل فلسطين للاستيلاء عليها كافة، وبعد الحرب العالمية الثالث حصلوا على دعم الرئيسي الأمريكي هاري ترومان، الذي تبنى فكرة إقامة دولة لليهود.

أبطال مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.